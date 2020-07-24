В Севастополе встревожены планами руководства «Херсонеса Таврического»

Руководство музея-заповедника «Херсонес Таврический» объявило о закупке услуг специалиста для проведения государственной историко-культурной экспертизы, по итогам которой из Единого государственного реестра объектов культурного наследия могут исключить пять археологических ансамблей Херсонеса Таврического.

Об этом на днях сообщил телеканал НТС со ссылкой на документы, которые имеются в распоряжении редакции.

По информации телеканала, до 1 сентября 2020 года эксперту предстоит оценить стены и башни Верхнего города Святого Николая (часть крепости Чембало) в Балаклаве; стены и башни Нижнего города Святого Георгия (также часть крепости Чембало); башни крепости Каламита; стены крепости Каламита и комплекс античных усадеб на полуострове Маячный в районе Херсонесского маяка.

Как объяснило руководство музея-заповедника, экспертиза проводится с целью «уточнения своих памятников, приведению их к единообразию, систематизации и учету в соответствии с федеральным законодательством».

«И проведение историко-культурной экспертизы мы планируем именно с этой целью – с целью приведения к единообразию объектов, к тому, чтобы не было задвоений, дубляжей наименований. Фактически, объекты, которые указаны в запросе, являются дубляжами одного и того же ансамбля – крепость Чембало и крепость Каламита. Но фактически, наличие этих ансамблей никто не отрицает», - цитирует НТС заведующую отделом охраны памятников «Херсонеса Таврического» Наталью Безкоровайную.

На этом можно было бы и успокоиться - возможно, речь действительно идет о чисто технических правках. Если бы не происходящее в последние годы в Херсонесе и не история с исключением из Единого государственного реестра объектов культурного наследия Градостроительного комплекса городского кольца Севастополя. Причем последнее произошло в бытность главой Севнаследия Михаила Рязанцева, который после ухода с этого поста был назначен заместителем директора «Херсонеса Таврического».

В свете этих фактов, подчеркивает глава комитета Заксобрания по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов, планы касательно «переоценки» объектов «Херсонеса Таврического» вызывают особую обеспокоенность.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов пообещал построить в Крыму три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций. В рамках регионального проекта «Формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами» в Крыму будут построены три экотехнопарка и семь мусороперегрузочных станций.

На этой неделе крымчанки рожали Идрисов, Миронов и Аглай. На полуострове за прошедшую неделю зарегистрировано 618 браков и рождений. В частности, отделы ЗАГС выдали 334 свидетельства о рождении и 284 — о заключении брака, сообщает пресс-служба Минюста Крыма.

Севастополь направит вторую археологическую экспедицию в Сирию. Севастопольский государственный университет планирует обследовать более 120 подводных объектов в районе акватории острова Арвад у побережья сирийского города Тартус.

В Симферополе появится спортплощадка для людей с ограниченными возможностями. В крымской столице в сквере 50-летия СССР подрядная организация установит первую спортивную площадку для людей с ограниченными возможностями.