В Севастополе спасли человека с тонущей яхты

В Севастополе в районе бухты Казачья потерпела бедствие парусная яхта.

В судне была обнаружена пробоина, капитан не смог обойтись без помощи спасателей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Севастополю, на спасение судна ушла вся ночь: сообщение о ЧП поступило около 10 часов вечера, а работы были завершены только в 4 часа следующего утра.

«По прибытии подразделений было установлено, что судно на мели, имеется наклон на правый борт. На борту находится один человек. Спасатели оказали ему помощь. Для обследования подводной части яхты были привлечены водолазы МЧС России. Они установили, что в яхте имеется пробоина», - уточнили в МЧС.

Спасателями откачали воду из судна и не допустили его затопления. Позже с помощью спецтехники яхту сняли с мели и отбуксировали к месту стоянки.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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