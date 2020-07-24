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Власть

В Севастополе на два дня ограничат движение транспорта из-за велопробега

На участке дороги Севастополь – Инкерман ограничат движение транспорта из-за проведения первенства по велоспорту.

Об этом сообщает правительство Севастополя.

«1 и 2 августа при проведении первенства по велосипедному спорту на участке дороги Севастополь – Инкерман ограничат движение транспорта. Временный запрет будет действовать в течение двух дней с 09:00 до 14:00 на участке автомобильной дороги Севастополь – Инкерман, км 9+855 (транспортная развязка в двух уровнях в районе пос. Октябрьский) – км 23+610 (кольцевая транспортная развязка в районе бывшего поста ГАИ). Просим заранее планировать свой маршрут», – говорится в сообщении.

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В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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