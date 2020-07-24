В Крыму вынесли приговор убийце начальника Сакского МЧС

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Евпаторийский городской суд приговорил к десяти годам лишения свободы 32-летнего жителя Евпатории.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Республики Крым.

Мужчину судили по делу об убийстве, которое он совершил в августе 2019 года. Как пояснил информированный источник, речь идет о смерти начальника Сакского МЧС Ярослава Мамаенко: его зарезали в августе прошлого года в Евпатории во время бытового конфликта, в который он ввязался из-за своего брата.

«Мужчина признан виновным в том, что в августе 2019 года между ним и братом потерпевшего, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, вызванного совместным употреблением спиртных напитков, произошел конфликт, - пояснили в пресс-службе прокуратуры. – Подсудимый нанес потерпевшему, который предпринимал меры к прекращению возникшего конфликта, ножом в область левого надплечья один удар после чего с места происшествия скрылся».

Раненый начальник Сакского МЧС добрался до автомобиля, в котором хотел доехать в больницу, но не успел: умер в салоне.

Рассмотрев дело, городской суд Евпатории вместе с коллегией присяжных признал злоумышленника виновным и приговорил его к десяти годам колонии строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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