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Происшествия

В Крыму ветеринары поймали и изолировали кота, который нападал на людей

08:35 пятница, 24 июля 2020

В селе Вилино Бахчисарайского района Крыма ветеринары поймали и поместили на карантин агрессивного кота.

Об этом сообщила пресс-служба Госкомветеринарии Крыма.

«В селе Вилино проведен отлов и доставка домашнего кота с неадекватным поведением (агрессивное поведение, бросается на хозяйку и других посторонних домашних животных)», – говорится в сообщении республиканского Госкомветеринарии.

По результатам обследования ветеринары приняли решение об отлове агрессивного кота и размещении на десятидневное карантинное наблюдение на базе «Бахчисарайского районного ВЛПЦ». Место содержания и отлова животного было профилактически обработано дезинфицирующими средствами

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В Крыму ветеринары поймали кота-агрессора. В Бахчисарайском районе ветеринарам пришлось посадить агрессивного кота на карантин, сообщает пресс-служба Госкомветеринарии РК.

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