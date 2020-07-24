В Крыму создают новое министерство

Службу госстройнадзора Республики Крым превратят в еще одно региональное министерство.

Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном сайте крымского правительства.

«Реогранизовать Службу государственного строительного надзора Республики Крым <…> в форме преобразования в Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Республики Крым», - говорится в документе.

Новое министерство получит все функции, ранее закрепленные за Госстройнадзором, и все его обязательства. Завершить реорганизацию и доложить о ней в Совет министров ведомство обязано до 28 декабря 2020 года.

Ранее глава республики объявил о том, что в Госстройнадзоре полностью сменят руководящий состав. К такому решению власти региона пришли после вывода о том, что за прошедшие годы организовать работу службы так и не получилось. Напомнил Сергей Аксенов и о том, что сегодня четверо сотрудников службы арестованы, а по ряду других ведется расследование.

Также было объявлено, что на время проверки деятельности Госстройнадзора республики его будет возглавлять нынешний замминистра региона строительства Максим Скорин.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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