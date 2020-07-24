В Крыму пообещали построить семь амбулаторий и отремонтировать пять больниц

Соответствующие распоряжения Главы Республики Крым размещены на портале Правительства РК.

Так, одни из самых масштабных работ будут проведены в Евпаторийской городской больнице. ООО «Строительная компания «КросСтрой» займется разработкой проектно-сметной документации по данному объекту. Общая стоимость работ составит около 143 млн рублей, часть документации будет подготовлена к концу 2020 года, оставшаяся часть – к концу 2021 года.

АО «Азнакаевский завод Нефтемаш» разработает проектно-сметную документацию на строительство семи модульных врачебных амбулаторий в селах Останино, Вольное, Яркое, Медведевка, Светлое и Маслово. Стоимость каждого из проектов составляет 638,4 тысячи рублей. Срок сдачи работ – 31 декабря 2020 года.

ООО «Стройпромпроект» будет выполнять проект реконструкции Симферопольской городской детской клинической больницы. Стоимость проекта – 5,89 млн рублей, работы необходимо выполнить до 31 декабря 2021 года.

ООО «Крымэлектромонтажсервис» реконструирует Кольчугинскую участковую больницу.

Проект стоимостью в 9,99 млн рублей необходимо выполнить до декабря 2021 года. Данная фирма также будет вести два проекта капитального ремонта Джанкойской ЦРБ (2,22 млн рублей) и капитальный ремонт Симферопольской ЦРКБ (1,99 млн рублей).

Завершиться работы должны до 31 декабря 2020 года.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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