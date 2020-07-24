В Крыму - новая смерть от коронавируса

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В республике скончался пациент с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.

Таким образом, всего в Крыму зарегистрировано 14 смертей пациентов, у которых диагностировали COVID-19.

Также, по данным Минздрава, лечение от болезни продолжают 230 человек. Под медицинским наблюдением находится более 1800 человек, под динамическим наблюдением на дому – 1200 человек, а в стационарах – 493 пациента. В обсерваторах изолировано 120 граждан.

Ранее сообщалось, что за последние сутки в Крыму зарегистрировали 18 случаев COVID-19. Девять из них выявлены при обращении за медицинской помощью, шесть – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, один – при скрининге здоровых лиц, два случая завозных из-за рубежа. Всего с начала пандемии на территории республики выявлено 1056 случаев новой коронавирусной инфекции.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Крымский» коронавирус пополз по России. Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.

В «скорой помощи» Крыма все еще не хватает врачей. В Республике Крым за прошедшие год и квартал приняли на работу в службу «скорой помощи» 460 новых сотрудников.

Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности. Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнется не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.

Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Крыму. За весь период выписано с выздоровлением 792 пациента.