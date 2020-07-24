Происшествия
В Крыму девушка получила камнем в лицо за отказ поддержать беседу
В Бахчисарае задержали мужчину, который ударил незнакомую девушку камнем в лицо.
По данным пресс-службы МВД по РК, в местное отделение полиции поступило заявление от 18-летней девушки, на которую ночью напал неизвестный мужчина и ударил ее камнем в лицо, разбив ей бровь.
Полиция задержала ранее судимого 32-летнего жителя одного из сел района.
«В тот вечер мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под влиянием внезапно возникшей агрессии, выплеснул свою злость на проходящую мимо незнакомую девушку, ударив ее камнем», - говорится в сообщении.
Пострадавшей был причинен легкий вред здоровью: ушибленная рана левой надбровной области, а также сотрясение головного мозга.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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В тексте использованы материалы: РИА Крым
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