В Крыму девушка получила камнем в лицо за отказ поддержать беседу

В Бахчисарае задержали мужчину, который ударил незнакомую девушку камнем в лицо.

По данным пресс-службы МВД по РК, в местное отделение полиции поступило заявление от 18-летней девушки, на которую ночью напал неизвестный мужчина и ударил ее камнем в лицо, разбив ей бровь.

Полиция задержала ранее судимого 32-летнего жителя одного из сел района.

«В тот вечер мужчина, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под влиянием внезапно возникшей агрессии, выплеснул свою злость на проходящую мимо незнакомую девушку, ударив ее камнем», - говорится в сообщении.

Пострадавшей был причинен легкий вред здоровью: ушибленная рана левой надбровной области, а также сотрясение головного мозга.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «умышленное причинение легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное расстройство здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия». Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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