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Коронавирус в Крыму

В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки

09:57 пятница, 24 июля 2020
В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки

фото © iz.ru

За 23 июля на территории Республики Крым подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 23 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 18 случаев коронавирусной инфекции. 9 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 6 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 2 случая завозных из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1056 случаев новой коронавирусной инфекции. 67 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 761 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 122 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2159 человек.

Выздоровевших за весь период – 794 человека», — написал Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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Коронавирус в Крыму
В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки

В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки

За 23 июля на территории Республики Крым подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.

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