В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль проекта «Каракурт»

В Керчи на заводе «Залив» спустили на воду малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт».

Это не последний корабль, который будет спущен на воду на заводе «Залив» в этом году.

«В новейшей истории завода это третий спуск законченного корабля, настоящий боевой корабль мы отправляем на встречу стихии и до конца года он уйдет на испытания. До конца года берем на себя обязательство спустить еще три корабля», - сказал руководитель завода Игорь Обрубов.

Всего на заводе планируется построить три «Каракурта».

Малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт» имеет длину 67 метров, ширину 11 метров, водоизмещение 800 тонн. «Каракурты» вооружаются ракетами «Калибр», артиллерийскими установками разных калибров, системами ПВО и радиоподавления. Корабль способен совершить переход на расстояние до 2500 миль и просуществовать в автономном режиме до 15 суток.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Эксперт: военные корабли в Керчи могут не достроить из-за санкций. Строительство двух вертолетоносцев на заводе «Залив» в Керчи может затянуться или вовсе не завершиться, поскольку Россия не сможет привлечь к проекту иностранных специалистов из-за западных санкций.

Суд в Севастополе отказался выполнять странные требования застройщика. Строительная фирма хотела запретить правительству и Севприроднадзору выполнять свою работу.

Ремонт набережной в Севастополе превратился в нарушение закона. Прокуратура Гагаринского района Севастополя добивается устранения нарушений природоохранного законодательства при проведении капитального ремонта набережной пляжа «Парк Победы» в городе-герое.

Здания могут упасть: одна из компаний в Крыму строит хлипкие дома. Власти будут искать многоэтажки, возведенные данным подрядчиком, так как они представляют опасность для жизни и здоровья людей.