В Германии начнут производить автомобили на базе Lada Niva

Проект автомобиля «Аскет», представленный тольяттинской компанией «Супер-Авто», наконец увидит свет.

В Германии планируют организовать сборку внедорожников на базе легендарной Lada Niva. В качестве инициатора проекта выступил Юрий Постников, владелец предприятия Partisan Motors. Проект мелкосерийной сборки улучшенных Niva будет соответствовать интересам дилеров АвтоВАЗ в Германии. Маркетплейсу Avto.pro удалось узнать больше.

Возвращение в Германию

Напоминаем, что российская марка Lada (АвтоВАЗ) была вынуждена уйти с немецкого рынка из-за введения экологического стандарта Евро-6d. Главной проблемой стали неподходящие данному стандарту двигатели. Как отмечает Постников, число точек обслуживания и продажи транспорта марки Lada в Германии равняется 360, но в большей степени это мультибрендовые салоны. Новый внедорожник Asket позволит российскому автопроизводителю укрепить свои позиции на рынке. Вот что известно о данном автомобиле:

● Трехдверный каркасно-панельный кузов с большим числом комплектующих из композитных материалов;

● Шасси, полностью заимствованное у Lada Niva;

● Предположительно, мотор от сторонних производителей, удовлетворяющий нормам Евро-6d.

Несмотря на проработанность проекта, предсказать будущее немецкой адаптации Niva пока сложно. Достоверно известно, что за основу автомобиля будет взят классический внедорожник, который в рамках проекта значительно модернизируют. Стандартные запчасти на Lada заменят деталями из композитов, из-за чего автомобиль получил прозвище «пластиковая Нива». Возможно создание «быстросборной» модели, наподобие Partisan от Partisan Motors. Сам Юрий Постников уверен, что данный внедорожник придется по душе немецкому автолюбителю.

Будущее проекта

Сборка автомобиля будет налажена в городе Магдебург, куда начнут поставляться готовые кузова с заводов АвтоВАЗ. Представители «Супер-Авто» утверждают, что идея сборки такого автомобиля разрабатывалась долгое время, а сам проект детально проработан. Была продумана логистика и организация производства. Также организаторы проекта начинают переговоры для скорой организации производства в Магдебурге. Руководство альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, с которым сотрудничает АвтоВАЗ, пока не прокомментировало запуск немецкой Нивы и даже может помешать реализации проекта. На этот случай у руководителей проекта есть запасной план.

При любом развитии событий внедорожник Asket от «Супер-Авто» будет собираться в Германии и продаваться под лейблом «Сделано в Германии» (Made in Germany). К производству и дальнейшим продажам автомобиля будут привлечены сотрудники упомянутых точек АвтоВАЗ. «Экологичный» двигатель для Asket пока не выбран. Сроки реализации проекта не определены, а сам Постников занимается поиском инвесторов.

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