Строитель Крымского моста заплатит 5000 рублей за травмы другого

43-летний строитель Крымского моста заплатит штраф в пользу государства за покалеченного коллегу, который сорвался с 11-метровой высоты при выполнении высотных малярных работ.

Как сообщили в Керченской транспортной прокуратуре, Керченский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 43-летнего гражданина РФ, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ о нарушении правил безопасности при ведении работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе судебного разбирательства было установлено, что в апреле 2019 года фигурант уголовного дела, являясь лицом ответственным за безопасное производство работ на объекте «Строительсвто транспортного перехода через Керченский пролив», в нарушение требований норм и правил охраны труда допустил работника к выполнению высотных работ, при этом не проконтролировал применение предохранительного пояса, соблюдение рабочими правил техники безопасности.

«Вследствие допущенных нарушений проводимых работ произошло падение маляра с высоты 11 метров, в результате чего он получил тяжкий вред здоровью в виде ушиба грудной клетки и закрытых переломов», - говорится в предоставленной СМИ информации.

Обвиняемый признал свою вину и возместил потерпевшему причиненный ущерб. С учетом этих обстоятельств суд назначил обвиняемому наказание в виде судебного штрафа в размере 5 тыс. рублей.

Судебное решение в законную силу не вступило.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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