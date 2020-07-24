Прогноз погоды в Крыму на пятницу 24 июля

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 24 июля.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс) в западных районах), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Почвенная засуха в Нижнегорском и Черноморском районах.), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - пожарная опасность (чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 14 до 27, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 28 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 34 до 71 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 20 до 28, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 10 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 63 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 13 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 50 до 82 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - переменная облачность. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северный 18 км/час, возможны порывы до 26 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 41 до 70 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Керчи сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 23 до 27, ночью около 22 градусов. Ветер северный 21 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 43 до 64 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня в течение всего дня сохранится ясная погода. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 18 до 19 градусов. Ветер северный 15 км/час, возможны порывы до 35 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 39 до 84 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 17 до 29, ночью от 17 до 19 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 34 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 24 до 78 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

В Армянске сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 18 до 30, ночью от 18 до 20 градусов. Ветер северный 10 км/час, возможны порывы до 33 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 28 до 67 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 22, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 44 до 66 процентов, атмосферное давление 760 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня утром ясная погода, во второй половине дня - пасмурно. Осадков не ожидается как в течение дня, так и ближайшей ночью. Температура воздуха днем от 15 до 24, ночью около 15 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 36 до 64 процентов, атмосферное давление 761 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 22 до 26 градусов тепла. По городам: в Алуште - 24, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 25, в Керчи - 26, в Николаевке - 24, в Севастополе - 23, в Судаке - 24, на Тарханкуте - 24, в Феодосии - 25, в Ялте - 23 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 26, в Египте - 27, на Кипре - 28, в Одессе - 24, в Сочи - 26, в Турции - 28, в Хорватии - 24 градусов выше нуля.

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