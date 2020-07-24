Под Алуштой утонул отдыхающий, под Феодосией туристку успели спасти

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, погиб 1 человек, спасен 1 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 оперативных события (АППГ 2), погиб 1 человек (АППГ 1), спасен 1 человек (АППГ 2).

Так, 23.07.2020 в 11:25 пгт. Орджоникидзе (ГО Феодосия), на пляже была оказана помощь матросами-спасателями гражданке, которая оступилась при входе в море, и из-за лишнего веса не смогла подняться. Бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в реанимацию Феодосийской городской больницы с диагнозом: неполное утопление.

Также 23.07.2020 в 17:20 с. Рыбачье (ГО Алушта), на пляже, оборудованном для купания, очевидцами было извлечено тело мужчины, который ранее пошел купаться с маской и трубкой. По прибытии сотрудниками СМП был проведен ряд мер по реанимации мужчины, после чего была констатирована смерть мужчины. Выезжали: ГИМС, СМП.

По данным ГИМС, с начала года произошло 37 происшествий на воде (АППГ 35), погибло 26 человек (АППГ 29), спасено 30 человек (АППГ 38).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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