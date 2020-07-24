Происшествия
Под Алуштой утонул отдыхающий, под Феодосией туристку успели спасти
За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, погиб 1 человек, спасен 1 человек.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.
По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 оперативных события (АППГ 2), погиб 1 человек (АППГ 1), спасен 1 человек (АППГ 2).
Так, 23.07.2020 в 11:25 пгт. Орджоникидзе (ГО Феодосия), на пляже была оказана помощь матросами-спасателями гражданке, которая оступилась при входе в море, и из-за лишнего веса не смогла подняться. Бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в реанимацию Феодосийской городской больницы с диагнозом: неполное утопление.
Также 23.07.2020 в 17:20 с. Рыбачье (ГО Алушта), на пляже, оборудованном для купания, очевидцами было извлечено тело мужчины, который ранее пошел купаться с маской и трубкой. По прибытии сотрудниками СМП был проведен ряд мер по реанимации мужчины, после чего была констатирована смерть мужчины. Выезжали: ГИМС, СМП.
По данным ГИМС, с начала года произошло 37 происшествий на воде (АППГ 35), погибло 26 человек (АППГ 29), спасено 30 человек (АППГ 38).
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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