Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 72.0
воздух +28
море +24

Происшествия

Под Алуштой утонул отдыхающий, под Феодосией туристку успели спасти

12:47 пятница, 24 июля 2020

За прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 события, погиб 1 человек, спасен 1 человек.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС РК.

По информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки на водных объектах полуострова зафиксировано 2 оперативных события (АППГ 2), погиб 1 человек (АППГ 1), спасен 1 человек (АППГ 2).

Так, 23.07.2020 в 11:25 пгт. Орджоникидзе (ГО Феодосия), на пляже была оказана помощь матросами-спасателями гражданке, которая оступилась при входе в море, и из-за лишнего веса не смогла подняться. Бригадой скорой медицинской помощи была доставлена в реанимацию Феодосийской городской больницы с диагнозом: неполное утопление.

Также 23.07.2020 в 17:20 с. Рыбачье (ГО Алушта), на пляже, оборудованном для купания, очевидцами было извлечено тело мужчины, который ранее пошел купаться с маской и трубкой. По прибытии сотрудниками СМП был проведен ряд мер по реанимации мужчины, после чего была констатирована смерть мужчины. Выезжали: ГИМС, СМП.

По данным ГИМС, с начала года произошло 37 происшествий на воде (АППГ 35), погибло 26 человек (АППГ 29), спасено 30 человек (АППГ 38).

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму грянул очередной педофильский скандал. В Крыму грянул очередной педофильский скандал: жительница Керчи заявила, что ее с 4 лет насиловал приемный отец.

В Крыму ветеринары поймали и изолировали кота, который нападал на людей. В селе Вилино Бахчисарайского района Крыма ветеринары поймали и поместили на карантин агрессивного кота.

У троллейбуса вспыхнула крыша на остановке в Алуште. В Алуште произошло ДТП с участием троллейбуса.

Любитель дайвинга попал под гидроцикл у берегов Крыма. У берегов Феодосии водитель гидроцикла наехал на дайвера, аквалангист получил травмы.

Власть
Жителям показалось: стали известны официальные результаты проб воздуха в Армянске

Жителям показалось: стали известны официальные результаты проб воздуха в Армянске

Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма произвели дополнительный отбор проб атмосферного воздуха в Армянске после жалоб граждан на неприятный запах на улице.

Коронавирус в Крыму
Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки

Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки

Коронавирус после небольшого затишья снова ударил по Севастополю.

Коронавирус в Крыму
В Крыму - новая смерть от коронавируса

В Крыму - новая смерть от коронавируса

В республике скончался пациент с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.

Актуальные темы

Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта

При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.

вчера

Власть
Аксенов рассказал об «уникальном для Крыма» проекте в сфере энергетики

Аксенов рассказал об «уникальном для Крыма» проекте в сфере энергетики

В Крыму реализуется уникальный проект «Цифровой РЭС – Крымэнерего», который существенно повысит надежность и качество электроснабжения жителей полуострова.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации