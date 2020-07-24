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Коронавирус в Крыму

Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса

17:06 пятница, 24 июля 2020
Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса

фото © lenta.ru

На курортах в Крыму наблюдается практически полное игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Когда я приходил в кафе, рестораны или отели, я видел людей в масках, но это какие-то единичные истории. 99% людей ничего не носят, никто не требует надевать маски. Также не хватает санитайзеров для обработки рук, полное игнорирование социальной дистанции и так далее», – сказал Зотов.

По его словам, такая ситуация «сказывается на качестве отдыха и на скорости распространения заболевания».

«Рекомендации необходимо выполнять. Если цифры заболевших низкие – это хорошо, этому надо радоваться. Но не стоит пренебрежительно к этому относиться. В Крым едут со всей страны, и кто знает, кто сюда приедет», – отметил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна «полная беспечность» отдыхающих, что является «плохим прогностическим признаком» в плане распространения коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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