Коронавирус в Крыму
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Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса
фото © lenta.ru
На курортах в Крыму наблюдается практически полное игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.
Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.
«Когда я приходил в кафе, рестораны или отели, я видел людей в масках, но это какие-то единичные истории. 99% людей ничего не носят, никто не требует надевать маски. Также не хватает санитайзеров для обработки рук, полное игнорирование социальной дистанции и так далее», – сказал Зотов.
По его словам, такая ситуация «сказывается на качестве отдыха и на скорости распространения заболевания».
«Рекомендации необходимо выполнять. Если цифры заболевших низкие – это хорошо, этому надо радоваться. Но не стоит пренебрежительно к этому относиться. В Крым едут со всей страны, и кто знает, кто сюда приедет», – отметил эксперт.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна «полная беспечность» отдыхающих, что является «плохим прогностическим признаком» в плане распространения коронавируса.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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