Отдыхающие в Крыму игнорируют опасность коронавируса

фото © lenta.ru

На курортах в Крыму наблюдается практически полное игнорирование рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике коронавирусной инфекции.

Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Когда я приходил в кафе, рестораны или отели, я видел людей в масках, но это какие-то единичные истории. 99% людей ничего не носят, никто не требует надевать маски. Также не хватает санитайзеров для обработки рук, полное игнорирование социальной дистанции и так далее», – сказал Зотов.

По его словам, такая ситуация «сказывается на качестве отдыха и на скорости распространения заболевания».

«Рекомендации необходимо выполнять. Если цифры заболевших низкие – это хорошо, этому надо радоваться. Но не стоит пренебрежительно к этому относиться. В Крым едут со всей страны, и кто знает, кто сюда приедет», – отметил эксперт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на российских курортах сегодня видна «полная беспечность» отдыхающих, что является «плохим прогностическим признаком» в плане распространения коронавируса.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти нашли нарушения более чем на половине пляжей в Саках. По итогам мониторинга пляжей в городе Саки специалисты Минкурортов Крыма выявили нарушения на пяти из девяти пляжей города.

«Без спасателей и санобработки»: власти Крыма промониторили пляжи. В Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили о результатах очередного мониторинга, который они провели на пляжах полуострова, и выявленных нарушениях.

Загрузка объектов размещения в Евпатории составила менее 50 процентов. Заполняемость работающих объектов размещения в Евпатории по состоянию на середину июля составила 46%.

Российским туристам пообещали вернуть деньги за отдых в Крыму. До 15 тысяч рублей смогут вернуть туристы, которые выбрали для отдыха российские регионы.