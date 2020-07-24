Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму - новая смерть от коронавируса ● В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки ● «Крымский» коронавирус пополз по России ● Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности ● Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Крыму
Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки
фото © zdrav.expert
Коронавирус после небольшого затишья снова ударил по Севастополю.
По состоянию на утро 24 июля в городе были зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19.
«Пять человек приехали в Севастополь из регионов России. Также диагноз подтвердился у семилетнего ребенка заболевшего ранее мужчины», - сообщили в пресс-службе правительства города.
Однако число людей, находящихся в стационарах с этим диагнозом, не изменилось: после выздоровления за сутки были выписаны также шесть человек.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 312 человек. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровел 251 человек, 6 человек умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 139 человек, в городской больнице № 9 – 152. Под наблюдением по месту жительства – 506 человек.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки зарегистрировано 18 новых пациентов с COVID-19, а общее количество заболевших превышает тысячу человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки. За 23 июля на территории Республики Крым подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.
«Крымский» коронавирус пополз по России. Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.
В «скорой помощи» Крыма все еще не хватает врачей. В Республике Крым за прошедшие год и квартал приняли на работу в службу «скорой помощи» 460 новых сотрудников.
Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности. Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнется не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.
Жителям показалось: стали известны официальные результаты проб воздуха в Армянске
Специалисты министерства экологии и природных ресурсов Крыма произвели дополнительный отбор проб атмосферного воздуха в Армянске после жалоб граждан на неприятный запах на улице.
Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки
Коронавирус после небольшого затишья снова ударил по Севастополю.
В Крыму - новая смерть от коронавируса
В республике скончался пациент с подтвержденной новой коронавирусной инфекцией, говорится в сводке Минздрава РК.
Крымчан начали штрафовать за украинские паспорта
При въезде в Крым через админграницу с Херсонской областью сотрудники погранслужбы ФСБ требуют от крымчан предъявлять российский паспорт. Тем, у кого он отсутствует, выносят постановление об административном наказании.
вчера
Аксенов рассказал об «уникальном для Крыма» проекте в сфере энергетики
В Крыму реализуется уникальный проект «Цифровой РЭС – Крымэнерего», который существенно повысит надежность и качество электроснабжения жителей полуострова.