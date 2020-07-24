Новая атака: в Севастополе шесть новых заражений коронавирусом за сутки

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Коронавирус после небольшого затишья снова ударил по Севастополю.

По состоянию на утро 24 июля в городе были зарегистрированы шесть новых случаев заболевания COVID-19.

«Пять человек приехали в Севастополь из регионов России. Также диагноз подтвердился у семилетнего ребенка заболевшего ранее мужчины», - сообщили в пресс-службе правительства города.

Однако число людей, находящихся в стационарах с этим диагнозом, не изменилось: после выздоровления за сутки были выписаны также шесть человек.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 312 человек. В настоящий момент в стационарах находится 45 человек. Выздоровел 251 человек, 6 человек умерло.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 139 человек, в городской больнице № 9 – 152. Под наблюдением по месту жительства – 506 человек.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки зарегистрировано 18 новых пациентов с COVID-19, а общее количество заболевших превышает тысячу человек.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму - 18 новых случаев коронавируса за сутки. За 23 июля на территории Республики Крым подтверждено 18 новых случаев коронавирусной инфекции.

«Крымский» коронавирус пополз по России. Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.

В «скорой помощи» Крыма все еще не хватает врачей. В Республике Крым за прошедшие год и квартал приняли на работу в службу «скорой помощи» 460 новых сотрудников.

Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности. Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнется не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.