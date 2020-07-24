Между Симферополем и Нижним Новгородом запустят ежедневные авиарейсы

Прямое регулярное авиасообщение между Симферополем и Нижним Новгородом с 25 июля станет ежедневным.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Симферополь.

«Этим летом частота полетов между столицами Республики Крым и Нижегородской областью увеличится по сравнению с прошлым годом в три раза: с 4 до 12 рейсов в неделю», - сообщили в пресс-службе.

Ежедневные рейсы в Крым из Нижнего Новгорода будут осуществляться до 24 октября. Время в пути составит около двух с половиной часов. В прошлом году авиакомпания полеты по этому направлению не осуществляла.

В июле 2020 года рейсы в Крым уже осуществляют 16 авиакомпаний. Маршрутная сеть аэропорта Симферополь, как и в прошлом году, составляет 56 направлений полетов.

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