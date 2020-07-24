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Мэр Ялты всерьез хочет забрать из США памятники конфедератам
фото © Крым.реалии
Глава администрации Ялты Иван Имгрунт заявил, что он действительно готов забрать памятники, которые начали или собираются сносить в США.
Об этом он заявил в эфире радио «Спутник в Крыму».
Ранее он записал обращение к президенту США Дональду Трампу с предложением разместить все снесенные монументы в Ялте. Речь идет о монументах и бюстах американских президентов и российских деятелей.
«Это обращение - не какой-то PR-ход, а искреннее желание скорее завершить эпопею глупых санкций и игнорирования Крыма как части России. Мы такими действиями подтверждаем, что друзей не бросаем. Мы должны чтить память тех, кто к России относился с уважением», - сказал Имгрунт.
Он заявил, что памятники он бы разместил возле бюста 32-му президенту США Франклину Рузвельту.
«Мы обратимся вице-премьеру РК Георгию Мурадову, чтобы он поспособствовал продвижению нашей инициативы», - заключил Имгрунт.
В США продолжают сносить памятники сторонникам Конфедерации, участникам Гражданской войны 1861–1865 годов на стороне Юга.
Процесс переноса памятников с центральных улиц и площадей в южных штатах идет с 2015 года. В Новом Орлеане, где памятник генералу Ли был снят с постамента в мае, обошлось без беспорядков. Однако намерение властей Шарлоттсвилла в Вирджинии убрать памятник генералу из парка его имени спровоцировало акции протеста и столкновения между ультраправыми и их противниками. 12 августа в ходе акции погибла женщина. После произошедшего начались стихийные сносы и участились акты вандализма, в ходе которых пострадало около десятка памятников.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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