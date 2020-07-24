«Крымский» коронавирус пополз по России

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Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.

Случай завоза «крымской» инфекции зафиксирован в Ленинградской области. Об этом сообщила сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, пояснив, что семья из Тихвина вернулась с отдыха в Керчи.

Отметим, что в самом Крыму на сегодняшний день зарегистрирован 171 завозной случай, что составляет 16% от всех официально подтвержденных. Однако, учитывая, что у многих инфекция протекает бессимптомно, а с приезжающих не в санаторий не спрашивают никаких справок, реальная ситуация на полуострове не известна.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности. Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнется не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.

Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Крыму. За весь период выписано с выздоровлением 792 пациента.

Врач рассказал чего надо бояться родителям с детьми на отдыхе в Крыму. Лето – традиционно «горячее время» для крымских инфекционистов: жара и купальный сезон способствуют всплеску инфекционных заболеваний.

В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом. В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.