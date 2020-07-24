Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности ● Еще 35 человек вылечились от коронавируса в Крыму ● В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом ● В Крыму почти три десятка новых заражений коронавирусом ● Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года
«Крымский» коронавирус пополз по России
фото © pixabay.com
Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.
Случай завоза «крымской» инфекции зафиксирован в Ленинградской области. Об этом сообщила сегодня руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ольга Историк, пояснив, что семья из Тихвина вернулась с отдыха в Керчи.
Отметим, что в самом Крыму на сегодняшний день зарегистрирован 171 завозной случай, что составляет 16% от всех официально подтвержденных. Однако, учитывая, что у многих инфекция протекает бессимптомно, а с приезжающих не в санаторий не спрашивают никаких справок, реальная ситуация на полуострове не известна.
В тексте использованы материалы: Новый день
Ранее Новости Крыма сообщали:
Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности. Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнется не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.
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Отныне Крым не только «аккумулирует» коронавирусную инфекцию из разных стран и регионов России, но и сам стал источником распространения COVID-19.
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Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности
Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнется не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.