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Власть

Крымчан ждет короткая рабочая неделя

21:16 пятница, 24 июля 2020

В Республике Крым последняя рабочая неделя июля будет сокращенной в связи с празднованием Курбан-байрама.

Соответствующий указ глава республики Сергей Аксенов подписал еще в марте 2020 года.

Согласно документу, выходным днем объявляется 31 июля, это число приходится на пятницу. Это последний дополнительный нерабочий день в текущем году из установленных в республике. Таким образом, с учетом первых чисел августа у крымчан будет три выходных дня подряд.

Вместе с тем в Республике Крым до 4 августа действует запрет на посещение лесов – соответствующий приказ Министерство экологии и природных ресурсов региона приняло 14 июля, продлив действовавшие ранее ограничения еще на три недели. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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