Власть
Крымчан ждет короткая рабочая неделя
В Республике Крым последняя рабочая неделя июля будет сокращенной в связи с празднованием Курбан-байрама.
Соответствующий указ глава республики Сергей Аксенов подписал еще в марте 2020 года.
Согласно документу, выходным днем объявляется 31 июля, это число приходится на пятницу. Это последний дополнительный нерабочий день в текущем году из установленных в республике. Таким образом, с учетом первых чисел августа у крымчан будет три выходных дня подряд.
Вместе с тем в Республике Крым до 4 августа действует запрет на посещение лесов – соответствующий приказ Министерство экологии и природных ресурсов региона приняло 14 июля, продлив действовавшие ранее ограничения еще на три недели.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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