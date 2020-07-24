Губернатора Севастополя будут выбирать в течение трех дней

Центральный избирательный комитет России принял решение о том, что выборы в сентябре по всей стране пройдут в течение трех дней – с 11 по 13 число.

Об этом заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Мы продолжаем исходить из того приоритета, который очень четко обозначил президент, и не устает повторять: здоровье и безопасность наших граждан при проведении любых мероприятий, в том числе таких важных, как выборы», - заявила Памфилова на заседании Центризбиркома.

Аналогичная схема была использована во время голосования по поправкам в Конституцию России.

Нововведение относится, в том числе, к выборам губернатора Севастополя, которые были запланированы на единый день голосования 13 сентября.

Сейчас избирком Севастополя регистрирует кандидатов в губернаторы. Этот официальный статус уже получили Михаил Развожаев (он выдвинут от партии «Единая Россия»), Иван Ермаков («Патриоты России»), Илья Журавлев (ЛДПР) и Александр Романович («Справедливая Россия»).

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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