Эксперты оценили стоимость отдыха на курортах Крыма в этом году

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Рост цен на отдых в период после пандемии наблюдается по всей стране. В Крыму некоторые средства размещения повысили стоимость в несколько раз.

Об этом заявил вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

«Некоторые отели в сегменте три-четыре «звезды» значительно увеличили цены – в два-три раза по отношению к прошлому году. В период после пандемии рост цен – тренд. Повышение не всегда может быть в два-три раза. Это, например, от 5 до 20 процентов», – рассказал эксперт.

Волков пояснил, что повышение стоимости зачастую обусловлено объективными факторами.

«Нужно купить средства индивидуальной защиты, найти персонал и замотивировать его на работу, предусмотреть условия в инфраструктуре безопасности. Поэтому сегодня, когда нужно компенсировать потери и выпадающие доходы за два-три месяца простоя, бизнес говорит, что не получил поддержки от государства, которая бы его устраивала, и нужно как-то выжить», – уточнил специалист.

Он добавил, что даже при повышенной цене наблюдается очень большой спрос, поэтому снижать цены отельерам нет смысла.

Волков прогнозирует большой поток туристов в Крым ив межсезонье. В то же время, по его мнению, если цены в этот период не будут снижены, средства размещения вряд ли смогут заработать и «дожить» до следующего сезона.

«Если мы не расширим границы сезона, не выживет 70-90% бизнеса. Нам всем вместе нужно постараться создать все необходимые условия для расширения этих рамок. Это касается и того, сколько будет стоить отдых в межсезонье. Обращаюсь к отельерам: если вы в межсезонье ставите такие высокие цены с плохим сервисом и всем остальным, межсезонья не будет. Просто мы не доживем до следующего сезона», – убежден эксперт.

В свою очередь председатель Общероссийского объединения пассажиров, член Общественного совета при Министерстве транспорта РФ Илья Зотов полагает, что проблема высокой стоимости отдыха в Крыму «зачастую немного преувеличена».

«В среднем из того, что я сейчас увидел, можно забронировать номер в нормальных условиях на двоих от полутора до двух тысяч рублей в сутки. Вопрос в другом – как и где искать. Вот этого люди зачастую не знают и обращаются к сайтам, которые берут свою комиссию, и из-за этого стоимость завышена. Но в Крыму есть очень доступные отели и свободные номера», – сказал специалист.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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