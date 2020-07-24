Эксперт рассказал зачем Россия накапливает оружие в Крыму

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Россия не строит планов нападения на Украину из Крыма, а размещенное здесь оружие необходимо только для защиты.

Об этом в комментарии сказал руководитель Центра военного прогнозирования, доцент факультета мировой политики МГУ Анатолий Цыганок.

Как ранее сообщалось, представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину с территории Крыма, однако «это вряд ли произойдет».

«Оружие, размещенное в Крыму, находится там исключительно для того, чтобы защищать полуостров. Тем более, что Украина демонстративно наращивает флот», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что «Украина не там ищет врагов и не того боится».

«Для Украины главный враг - не Россия. Для Украины главное не пойти по пути Югославии, не развалится. Ведь ситуация повторяется. Польша, как бы то ни было, ориентируется на НАТО, Румыния тоже, а Украина – страна, собранная из кусков, ранее принадлежавших другим странам», - сказал Анатолий Цыганок.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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