Четыре бронеавтомобиля в субботу форсируют Керченский пролив

Бронированные автомобили в субботу переплывут Керченский пролив и выйдут на берег в районе легендарного Эльтигена.

Как сообщают организаторы акции «Керченский десант«Дорога мужества», 15-километровое расстояние между Таманью и Крымом военные машины совершат в память солдат и офицеров Красной армии.

«Уже четвертый год подряд мы проводим эту акцию в память о бойцах Красной Армии и моряках Черноморского флота, погибших в ходе Керченско-Эльтигенской операции 1943 года по освобождению Керченского полуострова. В этом году пролив переплывут четыре единицы бронетехники. Таким образом мы хотим почтить память наших дедов», - сказал организатор проекта, руководитель Межрегиональной общественной организации содействия изучению и эксплуатации военной техники (МРОО СИЭВТ) «ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО» Алексей Мигалин.

В подобное «путешествие» БРДМ и БТР отправятся уже в четвертый раз.

При этом во время форсирования пролива на воду возложат памятные венки. Еще несколько венков лягут к братской могиле участников военных действий 1943 года после небольшого митинга.

Первая акция «Дорога мужества» состоялась в 2017 году. Тогда два экипажа, один из которых – женский, на БРДМ-2 пересекли Керченский пролив. Дистанцию в 15 км участники преодолели за 2 часа 50 минут. Керченский десант вошел в Книгу рекордов России как «Преодоление наибольшего расстояния морского пути на двух бронемашинах БРДМ-2».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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