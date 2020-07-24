Аттракционы Ялты провалили проверку Гостехнадзора

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Сотрудники Гостехнадзора накануне провели мониторинг исполнения новых правил государственной регистрации аттракционной техники.

Специалисты проверяли наличие документов, подтверждающих безопасность техники. Своеобразное «испытание на прочность» прошли далеко не все развлекательные объекты.

Эти самые разрешающие документы отсутствуют практически на всех точках аттракционов, которые расположены на набережной Ялты. Операторы, которые запускают аттракцион и берут деньги ссылаются на неких администраторов или вышестоящее руководство.

Существует несколько вариантов разрешающей документации, старый и новый. На данный момент действуют оба — переходный период. По старым правилам достаточно предъявить талон разрешения. Новые только недавно вступили в силу.

«По настоящим правилам после проверки мы выдаем эксплуатанту свидетельство регистрации техники и государственный регистрационный знак на такую технику», — заявил начальник инспекции Гостехнадзора Крыма Алексей Игнатенко.

Знак регистрации должен быть на видном месте у всех аттракционов. Он напоминает автомобильный. Здесь также указал номер региона, порядковый номер регистрации и QК-код, отсканировав который можно убедиться в его подлинности.

В ходе рейда на набережной Ялты был найден только один аттракцион, который уже прошел необходимую проверку и получил свидетельство регистрации.

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