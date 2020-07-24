Курортный сезон
Развитие сюжета: Власти нашли нарушения более чем на половине пляжей в Саках ● Врач рассказал чего надо бояться родителям с детьми на отдыхе в Крыму ● «Без спасателей и санобработки»: власти Крыма промониторили пляжи ● Загрузка объектов размещения в Евпатории составила менее 50 процентов ● Музыка орет всю ночь: в Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума
Аксенов уже насчитал миллион отдыхающих в Крыму
На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих.
Об этом написал на своей странице в социальной сети ВКонтакте глава Крыма Сергей Аксенов.
«На сегодня, 24 июля, Крым принял первый миллион отдыхающих. Объем туристического потока беспрецедентный. Уровень загрузки отелей на Южном берегу, по данным Министерства курортов и туризма Республики Крым, достигает 95%. Во многих 4-5-звездочных гостиницах продано 100% номеров на июль-август включительно. В среднем по Крыму номерной фонд заполнен на 70%. Уровень и глубина бронирования отелей и санаториев на сентябрь-октябрь продолжают расти.
Увеличивается и количество средств размещения, готовых принимать туристов. На сегодняшний день 727 санаториев и отелей взяли на себя обязательства по работе в период курортного сезона.
Более трети отдыхающих (32,1%) прибыли на полуостров самолетами, 4,8% — по железной дороге, 63,1% — автотранспортом по Крымскому мосту», — написал глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
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