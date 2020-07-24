Водный кризис
Развитие сюжета: Власти России признали дефицит воды в Крыму чрезвычайной ситуацией ● Аксенов просит Москву решить проблему орошения земель в Крыму ● Депутат от «Слуги народа» рассказал, что думает Зеленский о подаче воды в Крым ● Симферополь на сутки останется без воды ● Часть Алушты останется без водоснабжения на этой неделе
Аксенов решил, что воды в Симферополе хватит еще на 100 дней
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Воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней.
Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов.
«С прошлого года мы говорим, что запас воды в Симферопольском водохранилище на 100 дней. Вот и сегодня воды у нас на сто дней, ничего не меняется. Возможно будут какие-то режимы в Симферополе, но это не факт, пока погода нам благоволит», - сказал Аксенов.
Он не исключил возможность, что Правительство РФ примет постановление о признании дефицита воды в Крым чрезвычайной ситуацией.
«Для ряда процедур такое решение, возможно, будет принято. Тут спасибо Министерству обороны, которое в мирное время в кратчайшие сроки построило водопровод, по которому по ступает вода в Симферопольское водохранилище. Сейчас займемся ремонтом самой системы водоснабжения Симферополя, что позволит нам сэкономить около восьми миллионов кубометров воды», - подчеркнул глава республики.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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