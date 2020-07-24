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Водный кризис

Аксенов решил, что воды в Симферополе хватит еще на 100 дней

20:02 пятница, 24 июля 2020
Аксенов решил, что воды в Симферополе хватит еще на 100 дней

фото © Podrobnosti.ua

Воды в Симферопольском водохранилище хватит еще на сто дней.

Об этом журналистам сообщил глава РК Сергей Аксенов.

«С прошлого года мы говорим, что запас воды в Симферопольском водохранилище на 100 дней. Вот и сегодня воды у нас на сто дней, ничего не меняется. Возможно будут какие-то режимы в Симферополе, но это не факт, пока погода нам благоволит», - сказал Аксенов.

Он не исключил возможность, что Правительство РФ примет постановление о признании дефицита воды в Крым чрезвычайной ситуацией.

«Для ряда процедур такое решение, возможно, будет принято. Тут спасибо Министерству обороны, которое в мирное время в кратчайшие сроки построило водопровод, по которому по ступает вода в Симферопольское водохранилище. Сейчас займемся ремонтом самой системы водоснабжения Симферополя, что позволит нам сэкономить  около восьми миллионов кубометров воды», - подчеркнул глава республики.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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