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Курортный сезон

Загрузка объектов размещения в Евпатории составила менее 50 процентов

10:48 четверг, 23 июля 2020
Евпатория
Загрузка объектов размещения в Евпатории составила менее 50 процентов

фото © nashaplaneta.net

Заполняемость работающих объектов размещения в Евпатории по состоянию на середину июля составила 46%.

Об этом свидетельствуют данные отдела курортов и туризма управления экономического развития администрации Евпатории.

Всего, согласно сводке администрации, по состоянию на 16 июля текущего года количество отдыхающих в 92 работающих объектах размещения составило 10,4 тыс человек. При этом общее количество мест в них составляет 22,9 тыс.

Всего в городе на указанный период официально работают 44 санатория и 48 объектов гостиничного комплекса.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в первые 10 дней июля в республике отдохнули больше 400 тыс туристов. По данным министра, уровень загрузки многих отелей составляет 95-100%. В основном, как уточнил Волченко, это средства размещения на Южном берегу Крыма и Западном побережье. В других районах загрузка находится на уровне 50-60%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

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Элитный отдых в Крыму стал еще дороже. На курортах фиксируют повышение цен на отдых в пятизвездочных отелях, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин в эфире телеканала РБК.

Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма. Власти Крыма сильно преувеличивают, заявляя, что на Южном берегу Крыма практически не осталось мест в отелях и гостиницах. Аналогичная ситуация отмечается и в Сочи.

Коронавирус все спишет: в Крыму сэкономили на пляжах, туристам не хватает места. В Крыму текущим летом так переживали, что туристический сезон сорвется из-за эпидемии коронавируса, что не успели подготовить пляжи. Особенно это касается ЮБК.

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