Курортный сезон
Развитие сюжета: Музыка орет всю ночь: в Крыму в очередной раз обострилась проблема ночного шума ● Власти Ялты неожиданно запретили купаться в фонтанах ● На севастопольском пляже нелегально продают места под солнцем ● Элитный отдых в Крыму стал еще дороже ● Желаемое за действительное: эксперты развенчали миф о нехватке мест в отелях Крыма
Загрузка объектов размещения в Евпатории составила менее 50 процентов
фото © nashaplaneta.net
Заполняемость работающих объектов размещения в Евпатории по состоянию на середину июля составила 46%.
Об этом свидетельствуют данные отдела курортов и туризма управления экономического развития администрации Евпатории.
Всего, согласно сводке администрации, по состоянию на 16 июля текущего года количество отдыхающих в 92 работающих объектах размещения составило 10,4 тыс человек. При этом общее количество мест в них составляет 22,9 тыс.
Всего в городе на указанный период официально работают 44 санатория и 48 объектов гостиничного комплекса.
Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в первые 10 дней июля в республике отдохнули больше 400 тыс туристов. По данным министра, уровень загрузки многих отелей составляет 95-100%. В основном, как уточнил Волченко, это средства размещения на Южном берегу Крыма и Западном побережье. В других районах загрузка находится на уровне 50-60%.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
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