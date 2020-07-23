Загрузка объектов размещения в Евпатории составила менее 50 процентов

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Заполняемость работающих объектов размещения в Евпатории по состоянию на середину июля составила 46%.

Об этом свидетельствуют данные отдела курортов и туризма управления экономического развития администрации Евпатории.

Всего, согласно сводке администрации, по состоянию на 16 июля текущего года количество отдыхающих в 92 работающих объектах размещения составило 10,4 тыс человек. При этом общее количество мест в них составляет 22,9 тыс.

Всего в городе на указанный период официально работают 44 санатория и 48 объектов гостиничного комплекса.

Ранее министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко сообщил, что в первые 10 дней июля в республике отдохнули больше 400 тыс туристов. По данным министра, уровень загрузки многих отелей составляет 95-100%. В основном, как уточнил Волченко, это средства размещения на Южном берегу Крыма и Западном побережье. В других районах загрузка находится на уровне 50-60%.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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