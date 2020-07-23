Врач рассказал чего надо бояться родителям с детьми на отдыхе в Крыму

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Лето – традиционно «горячее время» для крымских инфекционистов: жара и купальный сезон способствуют всплеску инфекционных заболеваний.

Особенно это касается детей. О том, к чему следует быть готовым родителям, как избежать неприятностей и что делать, если ребенок все же заболел на отдыхе, рассказала главный внештатный детский инфекционист республики Людмила Прокудина на онлайн-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» в Симферополе.

Наиболее распространены в Крыму летом кишечные инфекции. Виноваты в этом не только климат и желание попасть на пляж, но и то, что люди забывают соблюдать элементарные правила гигиены и не следят за тем, чтобы их соблюдали дети.

«Маленькие дети очень часто возвращаются с моря больными. Во-первых, детей раннего возраста, особенно до года, категорически запрещено брать на море: они не понимают нашего удовольствия побыть на берегу моря, зато на них плохо влияют высокая температура и радиация. Во-вторых, рекомендую не кормить детей на море.

Обязательно покормите ребенка дома, чтобы на пляж он пошел сытым, а с собой лучше взять только воду. Ребенок должен находиться на море не больше двух часов, это ранее утро - с 8 до 10, максимум до 11 часов. После возвращения домой можно покормить ребенка в нормальных условиях. Тогда риск заболевания очень низкий», - предупредила детский инфекционист.

Вторая по распространенности группа заболеваний летом – респираторные инфекции.

Они, как правило, возникают у детей в результате контакта с зараженным человеком либо от экстремальных температур.

«Элементарное переохлаждение или перегрев снижают защитные функции организма. Ребенка надо одевать по сезону, не перекутывать и не перегревать на солнце», - отметила Людмила Прокудина.

К более редким, но все равно встречающимся заболеваниям относятся клещевые инфекции – энцефалит и боррелиоз.

«Даже в парке очень много клещей, и укусы регистрируются. Наши клещи могут быть инфицированы вирусом клещевого энцефалита – это очень серьезное заболевание с поражением головного мозга, которое протекает достаточно тяжело и чаще всего развивается в инвалидность. Второе заболевание – боррелиоз – опасно тем, что вызывает хроническое поражение сердечно-сосудистой системы, нервной системы, и в течение 3-4 часов развивается уже тяжелое состояние, которое сложно поддается лечению. Поэтому, когда есть укусы клеща, мы всегда направляем к участковому врачу-инфекционисту и в течение трех дней вводим противоклещевой иммуноглобулин, чтобы защитить ребенка, и назначаем профилактическое лечение», - пояснила Прокудина.

К нечастым, но характерным летним болезням у детей также относятся аллергические реакции. Они чаще всего возникают, когда ребенок употребляет какие-то несезонные продукты: например, переедает дыни или арбуза, когда они еще не поспели. Это приводит к кожным высыпаниям, которые в условиях перегревания и жаркого климата только усиливаются.

В случае, если ребенок все же заболел, его нужно как можно скорее показать врачу. Самолечение, особенно в случаях с детьми, может быть опасным.

«Если появляются признаки заболевания – температура, рвота, жидкий стул – нужно обязательно вызвать врача на дом. Он оценивает состояние и принимает решение, где ребенку находиться. Детей до 3 лет лучше госпитализировать. В таком возрасте очень сложно дать лекарство и выпоить ребенка, а жидкий стул и рвота очень быстро развивают обезвоживание, - пояснила Прокудина. – До приезда врача нужно дробное питье, по чайной ложке каждые 7 минут. Нельзя кормить ребенка. Если есть температура, ему можно дать жаропонижающее».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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