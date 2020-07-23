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Власть

Возле Севастополя ради дороги вырубят деревьев на 800 млн рублей

В районе Севастополя в скором времени начнется строительство последнего восьмого этапа трассы «Таврида».

Рабочим придется вырубить значительное количество деревьев для расширения дорожного полотна и строительства развязок, сообщает РИА Новости.

«В проекте заложен, наверное, впервые в истории нашей страны, такой объем компенсационных средств на зеленые насаждения – порядка 800 миллионов рублей. Они рассчитаны, в том числе и на краснокнижные растения», - сказал врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев.

По словам Развожаева, во время первой очереди работ на трассе будут построены три новых мостовых переходов вместо старых и изношенных. Это займет около полутора лет. Во второй очереди работ запланировано строительство развязок и дорожного полотна, именно в этот момент придется снести часть деревьев вдоль дороги.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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