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В США рассказали, что будет, если Россия атакует Украину из Крыма
фото © Новости Крыма
Россия имеет все возможности, чтобы атаковать Украину с территории Крыма, однако «это вряд ли произойдет».
Об этом украинским СМИ сказал представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер.
«Конечно, Россия имеет все для этого, но это уже слишком драматический шаг. Они прилагают огромные усилия, чтобы до сих пор отрицать вторжение в Украину. Если они решат делать дальнейшие шаги, этих усилий может не хватить. Поэтому, наверное, это вряд ли произойдет», - сказал Курт Волкер.
По мнению представителя Госдепа, Российская Федерация «пытается ослабить Украину».
Как ранее сообщалось, карьера Курта Волкера в качестве спецпредставителя Госдепа США на Украине может закончиться уже в ближайшее время. Госдепартамент США рассматривает вопрос о ликвидации этой должности.
Кроме того, Волкер выступил против президента США Дональда Трампа. Он сообщил американским парламентариям о возможном давлении президента США на украинского лидера Владимира Зеленского. Это выступление стало одной из причин для запуска процедуры импичмента Дональда Трампа.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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