В «скорой помощи» Крыма все еще не хватает врачей

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В Республике Крым за прошедшие год и квартал приняли на работу в службу «скорой помощи» 460 новых сотрудников.

Об этом рассказал директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и СМП Сергей Олефиренко в эфире радио «Спутник в Крыму».

По его словам, такое количество новых людей в «скорой» – это очень много.«460 человек – это около 15% медорганизации, - пояснил он. – И мы бы приняли еще минимум столько же. Проблема в том, что у нас очень долгое время был хронический отток кадров из «скорой помощи» и кадровый дефицит 50-60% по врачам, по среднему медперсоналу, по водителям 30-40%».

Несмотря на наметившиеся положительные изменения, экипажей «скорой» по-прежнему недостаточно, чтобы покрыть потребность всей республики: как пояснил Сергей Олефиренко, по нормативам на 10 тысяч человек населения нужен один экипаж «скорой». Таким образом, Крыму требуется около 200 экипажей, а в действительности работает около 150. И основной проблемой для привлечения медиков по-прежнему остается жилищный вопрос.

«Если, допустим, приезжают врачи, они получают здесь не только подъемные деньги, но и компенсацию за аренду жилья. Это хорошее подспорье. А вот средний медперсонал, к сожалению, не получает. А костяком «скорой помощи» не только в Крыму, но и по другим субъектам, безусловно, являются фельдшеры», - пояснил Олефиренко.

Кроме того потребность в оказании скорой медицинской помощи в республике сильно зависит от сезона: так, например, летом в степном Крыму – Армянске, Красноперекопске, Джанкое – вызовов становится меньше, зато южнобережные города «лопаются»: там на одну бригаду «скорой» приходится 30 вызовов за смену вместо положенных 10,5, а из-за высокой загруженности люди порой вынуждены ждать врачей по 4-5 часов.

«Мы могли бы совершенно спокойно перебрасывать людей из севера Крыма в те точки, где они нужны – но у нас одна проблема: человек приехал из Армянска, отработал сутки – а куда он пойдет? Даже если он будет работать сутки через сутки, ему эти сутки нужно где-то находиться, нужно жилье. И невозможность предоставить жилье в курортных городах лимитирует нас по количеству бригад», - заключил Олефиренко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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