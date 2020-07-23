В Симферополе задержали водителя, перевозившего амфетамин и экстази

Сотрудниками полиции в Симферополе задержан водитель автомобиля, перевозивший партию наркотиков.

Об этом сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.

Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД России по г. Симферополю совместно с сотрудниками ГИБДД в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий на улице Севастопольская крымской столицы был остановлен автомобиль «Лада Калина» под управлением 41-летнего местного жителя.

В ходе проведения осмотра транспортного средства сотрудниками полиции обнаружен полимерный пакет с пазовым замком, внутри которого содержалось 50 таблеток желтого цвета и порошкообразное вещество белого цвета.

Согласно заключения криминалистической экспертизы, порошок содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин, а таблетки являются наркотиком МДМА, известным в наркоманской среде как «экстази».

В ходе допроса задержанный дал признательные показания и пояснил, что все обнаруженные вещества он приобрел на одном из тематических интернет-сайтов. В ходе дальнейших мероприятий стражам порядка предстоит выяснить, для каких целей предназначались изъятые из незаконного оборота вещества. По свидетельству экспертов, масса обнаруженных запрещенных препаратов составляет несколько сотен средне-разовых доз.

Следственным отделом ОП №3 «Центральный» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 Уголовного кодекса РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере).

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

Подозреваемый задержан и взят под стражу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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