В Симферополе прошла экстренная сессия, депутаты передали республике три дороги

Сегодня состоялась экстренная 22-я сессия Симферопольского городского совета второго созыва, которую провела заместитель председателя горсовета Надежда Аксенова.

Об этом сообщила пресс-служба администрации Симферополя.

В ходе экстренной сессии депутатским корпусом рассмотрен вопрос о внесении изменений в решение 21-й сессии Симферопольского городского совета II созыва от 03.07.2020 № 192 «О даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым недвижимого имущества в государственную собственность Республики Крым».

Так, в рамках внесенных изменений в проекте корректируется перечень муниципальных дорог, которые передаются в государственную собственность для организации капитального ремонта этих объектов в рамках национальных и региональных проектов.

Это объекты улично-дорожной сети: Зенитная, Очаковская и Чонгарская.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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