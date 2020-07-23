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Общество

В Симферополе пройдут мероприятия ко Дню памяти Высоцкого

В Симферополе пройдет ряд мероприятий, приуроченных ко Дню памяти Владимира Высоцкого.

Об этом сообщила заместитель начальника управления культуры и культурного наследия Светлана Хохлова.

Так, 25 июля с 10:00 – 18:00 - студия изобразительного творчества «АРТ-ГРЭС» представит выставку работ крымских художников, посвященную В.С. Высоцкому, проведет тематические мастер-классы для детей по живописи: иллюстрации к стихотворениям выдающегося актера театра и кино, по адресу: поселок ГРЭС, улица Кржижановского, 7.

11:00 – возложение цветов к памятной доске Высоцкому, экскурсия и творческая встреча в народном музее В. Высоцкого по адресу: поселок ГРЭС, улица Владимира Высоцкого, 2.

14:00 – возложение цветов к памятнику «Бюст В.С. Высоцкого», закрытие фестиваля «Памяти Владимира Высоцкого» – концерт в сквере имени В. С. Высоцкого, на улице Набережная.

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