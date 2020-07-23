В Симферополе мужчину избил металлической пластиной гость-собутыльник

В отдел полиции Симферополя поступила телефонограмма от врача скорой медицинской помощи о мужчине с телесными повреждениями, которому понадобилась неотложная медицинская помощь.

Согласно поступившей информации, 42-летний местный житель был избит прямо у себя дома, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Согласно медицинской справке, потерпевший получил открытую черепно-мозговую травму, перелом теменной кости, сотрясение головного мозга, кроме того, медиками зафиксированы множественные рубленные раны лобно-теменной области.

Сотрудниками уголовного розыска в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за имущественные преступления 20-летний житель одного из сел Красногвардейского района.

От задержанного получены признательные показания. С его слов, во время совместного распития спиртных напитков между мужчинами произошел конфликт. В ходе ссоры подозреваемый схватил первое, что попало ему под руку – плоскую металлическую пластину и нанес несколько ударов в область головы своему оппоненту.

Орудие преступления со следами крови сотрудниками полиции изъято на месте преступления.

Следственными органами отдела полиции «Киевский» УМВД России по г.Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного по п.»з» ч.2 ст.112 Уголовного кодекса РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания г. Симферополя.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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