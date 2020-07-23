В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом

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В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.

Один человек вылечился после болезни и был выписан из стационара. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 306 человек. В настоящий момент в стационарах находится 46 человек. Выздоровели 245 человека, шестеро умерли.

На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 125 человек, в городской больнице № 9 – 147. Под наблюдением по месту жительства – 565 человек.

Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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