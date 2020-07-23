Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Крыму почти три десятка новых заражений коронавирусом ● Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года ● Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым ● Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки ● В Крыму число больных коронавирусом превысило тысячу
В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом
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В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.
Один человек вылечился после болезни и был выписан из стационара. Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Всего с начала года в Севастополе новой коронавирусной инфекцией заболели 306 человек. В настоящий момент в стационарах находится 46 человек. Выздоровели 245 человека, шестеро умерли.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 125 человек, в городской больнице № 9 – 147. Под наблюдением по месту жительства – 565 человек.
Как сообщалось ранее, в Республике Крым за сутки было зарегистрировано 26 новых случаев COVID-19.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Эксперт уверен, что пандемия коронавируса не закончится до конца года. Такое мнение озвучил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Виктор Малеев в интервью порталу «Будущее России. Национальные проекты».
Иностранцам разрешили сдавать тест на COVID после приезда в Крым. Россияне, а также лица без гражданства и иностранцы, прибывшие в Крым из-за границы без справки об отсутствии COVID-19, будут обязаны пройти обследование на территории полуострова в течение трех дней.
В Симферополе за родами можно будет наблюдать через интернет. В Симферополе будут устраивать партнерские роды по видеосвязи.
Один случай заражения COVID-19 подтвержден в Севастополе за сутки. Один случай заражения коронавирусом подтвержден в Севастополе за сутки.
В Севастополе за сутки никто не заболел коронавирусом
В Севастополе за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного нового случая заболевания COVID-19.
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