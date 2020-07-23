В России с нового года могут подорожать водка и коньяк

Министерство финансов РФ выступило с предложением повысить минимальные розничные цены на коньяк, бренди, водку и ликероводочные изделия с 2021 года.

Проект соответствующего приказа размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, минимальные цены на водку предлагается повысить с 230 до 238 рублей за пол-литровую бутылку (рост на 3,5%).

Минимальную цену за бутылку коньяка предложено поднять с нынешних 433 до 446 рублей (рост на 3%).

Последний раз минимальные цены на алкогольную продукцию в России повышались с 1 января 2020 года. Так, минимальная розничная цена на бутылку водки объемом 0,5 литра увеличилась с 215 до 230 рублей, на коньяк - с 388 до 433 рублей, на бренди - с 307 до 315 рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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