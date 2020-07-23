Власть
В Крыму водопроводчики повредили инвалиду дом
В Крыму инвалиду пришлось с помощью прокуратуры добиваться компенсации ущерба от ремонтной организации, которая серьезно повредила мужчине частный дом.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
Как пояснили в ведомстве, мужчина, инвалид III группы, и его пять несовершеннолетних детей проживают в доме в пгт Советский, рядом с которым по улице проходит магистральный центральный водопровод. Именно на нем ремонтная организация проводила работы по ликвидации прорывов.
«При производстве ремонтных работ <…> произошло подтопление земельного участка, на котором расположено домовладение заявителя, вследствие чего грунт вблизи и под основанием жилого дома был смещен. Это привело к повреждению жилого дома», - пояснили в пресс-службе прокуратуры.
В результате фундамент дома просел. Повреждения жилищу оценили более чем в 792 тысяч рублей. Районная прокуратура, чтобы добиться компенсации, обратилась в суд.
Рассмотрев дело, судебный орган частично удовлетворил требования в пользу заявителя, обязав ремонтную организацию выплатить пострадавшей семье материальный ущерб в полном объеме. Решение суда пока не вступило в законную силу.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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