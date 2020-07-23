Власть
В Крыму вдоль трасс устанавливают новые станции мобильной связи
В республике идет работа по установке новых станций мобильной связи.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал министр внутренний политики, информации и связи РК Михаил Афанасьев.
«На территории Республики Крым устанавливаются новые базовые станции в рамках инвестиционного соглашения. Речь идет о монтаже вдоль трассы Симферополь-Ялта-Севастополь. Там сегодня покрытие достаточно хорошее, но когда будут установлены все станции, тогда качество связи значительно улучшится. Плюс операторы мобильной связи устанавливают свои базовые станции и в других точках, где качество связи не стопроцентное. Например, ведется работа по монтажу оборудования вдоль трассы «Таврида», - сообщил Афанасьев.
По его словам, идет монтаж современного мобильного оборудования.
«Те станции, которые устанавливаются сегодня, это современные станции последнего поколения. Кроме того, ведутся работы по апгрейду существующих», - сказал министр.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в республике в 2020 году заработала услуга MNP, позволяющая перейти на другого мобильного оператора без потери номера.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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