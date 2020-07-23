В Крыму почти три десятка новых заражений коронавирусом

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За 22 июля на территории Республики Крым зарегистрировано 26 случаев коронавирусной инфекции.

10 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 14 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 1 – при скрининге здоровых лиц, 1 – завозной из-за рубежа.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 1038 случаев новой коронавирусной инфекции. 65 из них завозные из-за границы, 106 случаев завезены из субъектов РФ и выявлены по контакту с ними, 746 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 121 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную, инфекцию, обследовано 1953 человека.

Выздоровевших за весь период – 792 человека.

«При появлении симптомов острых респираторных инфекций не занимайтесь самолечением, в обязательном порядке сообщите о себе в поликлинику по месту жительства по телефону, или на любой из номеров «горячей линии», которые работают в министерствах и ведомствах республики. В особенности это касается пожилых людей, тех, кто имеет хронические заболевания, и находящихся на строгой самоизоляции по причине прибытия из зарубежных стран и других субъектов РФ», - советуют власти Крыма.

Проведение противоэпидемических мероприятий продолжается. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба. Прошу всех придерживаться рекомендаций, которые выносит штаб. Вся необходимая информация размещена на официальном сайте Оперативного штаба, на сайтах ведомств, министерств, учреждений.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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