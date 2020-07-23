В Крыму казаки с нагайками гоняют отдыхающих с пляжа

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Минкурортов Крыма рекомендовало руководству санатория «Форос», пляжи которого охраняют казаки с нагайками, смягчать любые проблемные ситуации, чтобы не вредить туристической привлекательности региона.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщалось, на территории санатория «Форос» в ходе словесной перепалки с туристами один из казаков демонстративно снял с пояса нагайку, угрожая ее применением. Конфликт возник из-за закрытого доступа на пляж.

«Руководству санатория «Форос» рекомендовано любые вопросы и сложные ситуации решать в рамках переговоров, и стараться смягчать подобные ситуации, чтобы не навредить туристической привлекательности», — сообщили в пресс-служба ведомства.

В Минкурортов сообщили, что в аренде у санатория «Форос» восемь карт пляжа. Из них только три закрыты, так как являются лечебными. Проход на эти пляжи возможен при наличии санаторных книжек и доступен для тех, кто проживает и лечится в санатории «Форос».

Остальные пять карт пляжа, которые санаторий «Форос» убирает и содержит в надлежащем порядке, находятся в свободном доступе для всех желающих.

В тексте использованы материалы: Форпост

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