В Алупке прокуратура закрыла детский сад, местные власти думают, что он безопасен

Администрация Ялты держит на контроле вопрос возобновления деятельности детского сада в Алупке.

Об этом сообщил отдел информационной политики администрации Ялты.

Глава администрации Иван Имгрунт напомнил, что дошкольное учреждение было закрыто в середине июня на основании решения суда. С тех пор ситуация находится на особом контроле у руководства города.

— По иску прокуратуры Ялты суд принял обеспечительные меры и вынес определение о закрытии единственного детского сада № 12 в Алупке, который посещали порядка 250 человек. Это решение связано с тем, что здание, по мнению прокуратуры, может представлять угрозу для жизни и здоровья детей, — сообщил глава администрации. — Мы обжаловали это определение в Верховном Суде РК, который назначил на 18 августа рассмотрение нашей жалобы. Помимо этого, Ялтинский городской суд начал рассматривать по существу исковое заявление.

Кроме того, отметил Иван Имгрунт, прокуратура Ялты заявила ходатайство на проведение судебно-строительной экспертизы, которая определит, является ли здание аварийным. Вместе с тем он добавил, что последние пять лет ведется постоянный мониторинг состояния здания и по заключению специалистов, которое было получено в начале 2020 года, строение безопасно и может эксплуатироваться.

— Наша задача сейчас доказать, что здание не представляет угрозу для детей, — добавил глава администрации. — Я приношу извинения жителям Алупки за доставленные неудобства, однако когда речь идет о безопасности детей, необходимо подходить крайне ответственно.

Иван Имгрунт также сообщил, что сейчас экспертизу проходит проект реконструкции этого детского садика, которую планируют провести в течение двух лет и озвучил планы на строительство в Алупке нового дошкольного учреждения.

— В этом году начинаются проектные работы по строительству нового садика в Алупке, работы будут проведены за счет инвестора, проектированием и строительством учреждения будет заниматься одна и также компания, — сообщил глава администрация и добавил, что для решения вопроса нехватки мест в детских садах муниципального образования необходимо построить несколько детских садов, общей вместимостью на 1000 мест. Реализовать эти планы планируется в течение двух лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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