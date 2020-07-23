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Происшествия

У троллейбуса вспыхнула крыша на остановке в Алуште

15:45 четверг, 23 июля 2020
Алушта

В Алуште произошло ДТП с участием троллейбуса.

Как сообщили корреспонденту «Новости Крыма» в пресс-службе ГУП РК «Крымтроллейбус», причиной возгорания стал посторонний предмет.

— Пострадавших нет, все оперативно было устранено. Троллейбус дальше пошел по линии. Причина возгорания — попал посторонний предмет. Убрали предмет и троллейбус продолжил движение, — рассказали в пресс-службе.

Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в соцсети.

В комментариях крымчане отметили, что водитель быстро сориентировался и знал, как действовать в экстремальной ситуации: «Водитель молодец!», «Красавчик, справился».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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