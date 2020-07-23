Туристы разъезжают по заказнику «Новый Свет» на автомобилях

Так в ходе проведения рейдового обследования территории Государственного природного заказника регионального значения «Новый Свет» выявлена стоянка 15 автотранспортных средств на особо охраняемой природной территории.

Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РК.

При обследовании вышеуказанной территории установить лиц, осуществивших стоянку транспортных средств, не представилось возможным.

Выявленный факт является нарушением требований Закона Республики Крым «Об особо охраняемых природных территориях Республики Крым», Федерального закона «Об охране окружающей среды», Положения о государственном природном заказнике регионального значения «Новый Свет», утвержденного постановлением Совета министров Республики Крым.

Согласно Положению о Государственном природном заказнике регионального значения «Новый Свет», утвержденному Постановлением Совета министров Республики Крым, движение и стоянка транспортных средств в границах особо охраняемых природных территорий, кроме транспорта экстренных, аварийных и надзорных служб, транспорта для проведения хозяйственных мероприятий, связанных с обеспечением функционирования заказника категорически запрещены.

В соответствии со статьей 28.1. КоАП РФ Минприроды Крыма вынесено 15 определений о возбуждении дел об административных правонарушениях и проведении административных расследований в отношении неустановленного круга лиц по статье 8.39. КоАП РФ.

После проведения административных расследований виновные лица будут привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством, а также будут приняты необходимые меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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