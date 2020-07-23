Симферопольские улицы пообещали сделать светлее

На территории крымской столицы продолжается восстановление наружного освещения силами МБУ «Горсвет».

Об этом сообщил директор учреждения Николай Коновалов.

По его информации, на прошлой неделе специалисты учреждения установили 8 новых светильников на улицах Гражданская, Кржижановского, Спера, а также произвели замену 161 лампы и пускорегулирующей аппаратуры на 24 улицах крымской столицы.

«В течение прошлой недели был произведен монтаж 2,715 километров самонесущего изолированного провода на улицах Бахчисарайская, Партизанская, Батурина, Пограничников, Спера, Крылова, Гражданская, Георгия Морозова, в переулке Футболистов. Также специалисты учреждения установили 80 кронштейнов на 8 улицах крымской столицы», - отметил Николай Коновалов.

Кроме того, он добавил, что ежедневно в работах задействовано 28 работников и 8 единиц специализированной техники МБУ «Горсвет».

Ранее Новости Крыма сообщали:

«Музею денег» в Феодосии отказывают в помещении. Музей денег был открыт в 2013 году нумизматом Александром Олещуком. Сегодня в его коллекции 30 000 монет, начиная с VII века до н. э., более 2 000 экземпляров бумажных банкнот и ценные клады.

В Крыму водопроводчики повредили инвалиду дом. В Крыму инвалиду пришлось с помощью прокуратуры добиваться компенсации ущерба от ремонтной организации, которая серьезно повредила мужчине частный дом.

Власти Ялты неожиданно запретили купаться в фонтанах. Фонтаны в Ялте исполняют декоративную функцию, они не предназначены для купания.

Симферополь накопил денег на посадки деревьев. Более 30 млн рублей накоплено в бюджете Симферополя на компенсационные высадки деревьев и кустарников.