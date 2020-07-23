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Власть

Симферопольские улицы пообещали сделать светлее

На территории крымской столицы продолжается восстановление наружного освещения силами МБУ «Горсвет».

Об этом сообщил директор учреждения Николай Коновалов.

По его информации, на прошлой неделе специалисты учреждения установили 8 новых светильников на улицах Гражданская, Кржижановского, Спера, а также произвели замену 161 лампы и пускорегулирующей аппаратуры на 24 улицах крымской столицы.

«В течение прошлой недели был произведен монтаж 2,715 километров самонесущего изолированного провода на улицах Бахчисарайская, Партизанская, Батурина, Пограничников, Спера, Крылова, Гражданская, Георгия Морозова, в переулке Футболистов. Также специалисты учреждения установили 80 кронштейнов на 8 улицах крымской столицы», - отметил Николай Коновалов.

Кроме того, он добавил, что ежедневно в работах задействовано 28 работников и 8 единиц специализированной техники МБУ «Горсвет».

Тэги: обещания

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