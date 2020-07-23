Власть
Симферополь получил почти 900 млн рублей на благоустройство
Департамент городского хозяйства Симферополя получил почти 900 млн рублей на благоустройство.
Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации со ссылкой на начальника департамента финансов Викторию Надолинскую.
«На 2020 год бюджету муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым выделены средства в размере 896,5 миллиона рублей. Денежные средства будут направлены на следующие цели: благоустройство общественных территорий – 444,2 млн рублей, благоустройство дворовых территорий – 391,9 млн рублей, обустройство контейнерных площадок для сбора ТКО – 12,9 млн рублей, установку остановочных павильонов – 12,5 млн рублей, а также на разработку проектно-сметной документации – 35 млн рублей», – сообщила Надолинская.
Средства уже доведены департаменту горхоза. Контракты на выполнение работ будут заключены в ближайшее время.
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В тексте использованы материалы: Крыминформ
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