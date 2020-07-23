Разработчик российской вакцины от COVID-19 рассказал о степени ее готовности

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Массовое производство российской вакцины от коронавируса начнется не раньше конца 2020 года. Однако уже осенью можно будет потенциально начать вакцинирование групп риска за исключением пожилых людей и детей.

Об этом в интервью изданию «Медуза» рассказал заместитель директора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов, сообщает Радио Свобода.

Центр Гамалеи лидирует в испытаниях российской вакцины. 21 июля Министерство обороны России сообщило, что разработанный в центре препарат уже готов для использования. Министерство здравоохранения России эту информацию опровергло. Логунов в интервью сообщил, что этап испытаний, о завершении которого сообщалось ранее, продлится еще полгода​.

По словам Логунова, в сентябре вакцина может получить временную регистрацию, пригодную для расширенных испытаний. Ее нельзя будет вводить пожилым людям и детям, однако ей можно будет иммунизировать группы риска – например, врачей.

Интервью было опубликовано до того, как центр отчитался о безопасности вакцины для людей. По словам Логунова, вакцина показала свою безопасность на мышах, обезьянах и хомяках. У них обнаружен иммунный ответ, в том числе создание клеточного иммунитета. Кроме того, разработан протокол на большую третью фазу исследования с участием двух тысяч добровольцев.

По словам Логунова, разработка вакцины заняла у центра две недели. Она использует вирус-носитель, который доставляет в организм человека генетическую информацию нового коронавируса и вызывает иммунный ответ на него. При этом в российском варианте вакцины вирусу-носителю не дают размножаться, а вводиться она будет два раза.

Высокую скорость разработки он объяснил тем, что перед пандемией центр три года разрабатывал вакцину от ближневосточного респираторного синдрома MERS – также вызываемого коронавирусом и близкого к вирусу атипичной пневмонии, как и коронавирус нового типа.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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