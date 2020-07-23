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Провал: урожайность зерновых в Крыму упала в несколько раз
фото © Новости Крыма
Средняя урожайность зерновых культур в Красногвардейском районе сократилась в несколько раз из-за засушливой осени и зимы.
Об этом журналистам сообщил глава района Василий Грабован.
По его словам, этот год был одним из тяжелых для аграриев.
«В 2019 в средняя урожайность была 42 центнера на га. На данный момент, к сожалению, у нас урожайность 19,5 центнера на Га. На это повлияли климатические условия. Вы знаете, что не было осадков, как осенью, так и зимой. Но аграрии Красногвардейского района не унывают, а ставят те же задачи перед собой, что и раньше. Сейчас наша цель посев зерновых культур на более 70 тыс. га», - сообщил глава района на выездом совещании в районе.
Грабован напомнил, что сельскохозяйственная деятельность на территории Красногвардейского района являются бюджетообразующей, поэтому вопрос успешной посевной компании стоит довольно остро.
Ранее сообщалось, что в текущем году объем государственной поддержки агропромышленного комплекса Крыма составит 2,8 миллиарда рублей.
Ранее директор НИИ сельского хозяйства Крыма сообщал, что за полгода вегетации в одних регионах выпало 250 мм влаги, а в Клепинино, в Джанкое, Советском, Нижнегорском, Первомайском районах всего 130 мм.
«Естественно, рассчитывать на урожай прошлого года ни в коем случае нельзя, но ни Минсельхоз, ни производители в этом не виноваты. Сегодня мы подошли к тому, что в некоторых районах нужно было бы ввести – и может быть, будут введены – чрезвычайные ситуации на региональном уровне, потому что люди взяли кредиты, вложили деньги, должны рассчитываться, а не с чего», - заключил Паштецкий.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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